Уэстбрук оттолкнул фаната, который выскочил на паркет и встал перед баскетболистом

Разыгрывающий "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук толкнул в плечо болельщика после матча регулярного чемпионата НБА с "Денвером" (124:127). Фанат "Наггетс" выскочил на паркет и встал перед баскетболистом, после чего разыгрвающий правой рукой оттолкнул мужчину.

– Вообще-то игроков надо защищать, – цитирует ESPN Уэстбрука. – Понятно, что зрители приходят на площадку, чтобы насладиться игрой, но им нельзя оказываться на паркете. Это совершенно неприемлемо. Я не знаю, что они будут делать и как разбираться с этой ситуацией, но я считаю, что подобные вещи недопустимы.

Напомним, что "Денвер" вырвал победу в этой встрече благодаря броску Гэри Харриса с сиреной.