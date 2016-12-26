Уэстбрук отрицает празднование победного попадания Ирвинга

Защитник "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук заявил, что не праздновал победное попадание разыгрывающего "Кливленда" Кайри Ирвинга в матче с "Голден Стэйт" (109:108). Во время разминки перед игрой с "Миннесотой" 28-летний американец забросил мяч в кольцо с угла площадки, побежал в раздевалку и выкрикнул "Спасибо, Кайри". Однако после он с раздражением отметил, что на самом деле он кричал дочери своего тренера, которую зовут Джейми: "Я прокричал "Спасибо, Джейми".
Did Russ say, “Thank you, Kyrie!” at the end? (via @okcthunder) #NBAXmas pic.twitter.com/4ZiaL1EbFX– Bleacher Report (@BleacherReport) 25 декабря 2016 г.