Уэстбрук отрицает празднование победного попадания Ирвинга

Защитник "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук заявил, что не праздновал победное попадание разыгрывающего "Кливленда" Кайри Ирвинга в матче с "Голден Стэйт" (109:108). Во время разминки перед игрой с "Миннесотой" 28-летний американец забросил мяч в кольцо с угла площадки, побежал в раздевалку и выкрикнул "Спасибо, Кайри". Однако после он с раздражением отметил, что на самом деле он кричал дочери своего тренера, которую зовут Джейми: "Я прокричал "Спасибо, Джейми".