Уэстбрук не смотрел за дебютом Дюранта

Разыгрывающий "Оклахомы" Расселл Уэстбрук подчеркнул, что не следил за первыми матчами регулярного сезона НБА. В этот день в составе "Голден Стэйт" дебютировал его бывший одноклубник Кевин Дюрант. Напомним, "Уорриорз" уступили "Сан-Антонио" (100:129).

- Не следил за играми, которые были во вторник, - приводит ESPN слова Уэстбрука. - Даже не знаю результатов. Я расслаблялся и был занят своими делами. Играл в карты, хорошо поужинал, поговорил с женой. После принял душ и пошел спать. Так прошел мой вечер.