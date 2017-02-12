12:05 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Уэстбрук не считает, что между "Голден Стэйт" и "Оклахомой" есть противостояние

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Разыгрывающий "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук призвал перестать придавать такое большое значение уходу Кевина Дюранта в "Голден Стэйт". Сегодня "Тандер" уступили "Воинам" (114:130), форвард впервые играл в гостях у своей бывшей команды. По ходу встречи фанаты постоянно освистывали его.

– Вы уделяете этому слишком много внимания. Это бессмысленно, – цитирует ESPN Уэстбрука. – Все кончено. Он играет за свою команду, я – за свою. Дайте человеку заниматься своими делами, а я буду заниматься своими. Вот так просто.

– Считаете ли вы, что между "Тандер" и "Уорриорз" существует противостояние?

– Нет.

– Почему?

– Потому что не считаю.

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Материалы REN-TV

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