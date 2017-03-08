Уэстбрук набрал 58 очков, но "Оклахома" уступила "Портленду"

"Оклахома-Сити" уступила в матче регулярного чемпионата НБА "Портленду" со счетом 121:126. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Тандер" Рассел Уэстбрук. Он установил личный рекорд результативности, набрав 58 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
"Оклахома-Сити" – "Портленд" – 121:126 (40:29, 27:32, 25:38, 29:27)
О: Уэстбрук (58), Оладипо (16), Кантер (11).
П: Крэбб (23), Лиллард (22), Макколлум ( 21).
БигБосс
нечасто в современной истории 58 набирают.... примерно половину бросков команды выполнил...
08:02
сосед китайцев
как же он за...достал..статистический позер.4 кряду лузов с не хватающими с неба звезд организациями,и во в многом из-за него. надеялся на 2-2 как минимум..такую команду похерили из-за него.в натуре 0
07:38