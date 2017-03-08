Уэстбрук набрал 58 очков, но "Оклахома" уступила "Портленду"

"Оклахома-Сити" уступила в матче регулярного чемпионата НБА "Портленду" со счетом 121:126. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Тандер" Рассел Уэстбрук. Он установил личный рекорд результативности, набрав 58 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" – "Портленд" – 121:126 (40:29, 27:32, 25:38, 29:27)

О: Уэстбрук (58), Оладипо (16), Кантер (11).

П: Крэбб (23), Лиллард (22), Макколлум ( 21).