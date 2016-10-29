Уэстбрук набрал 51 очко и сделал трипл-дабл в победной игре с "Финиксом"

"Оклахома" в регулярном матче НБА на своей площадке обыграла "Финикс". Поединок завершился в овертайме со счетом 113:110. 51 очков в этом матче набрал защитник Расселл Уэстбрук. Также на счету игрока 13 подборов и 10 передач.

В другом поединке "Хьюстон" одолел "Даллас" на выезде. Самым результативным игроком встречи сатл игрок "Маверикс" Харрисон Барнс.

НБА

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Хьюстон" - 98:106 (24:24, 26:28, 17:25, 31:29)

Д: Барнс (31), Уильямс (14), Мэттьюз (13).

Х: Ариза (27), Харден (26), Гордон (18).

"Оклахома" - "Финикс" - 113:110 ОТ (25:40, 24:13, 28:30, 25:19, 11:8)

О: Уэстбрук (51+13 подборов+10 передач), Оладипо (21), Роберсон (9+11 передач).

Ф: Уорен (30), Букер (21), Найт (19).