09:07 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Уэстбрук и Томас признаны лучшими игроками недели в НБА

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Защитник "Бостона" Айзея Томас признан лучшим игроком прошлой недели в Восточной конференции, сообщает пресс-служба НБА. Его команда в четырех матчах одержала три победы. В среднем Томас в этих играх набирал 33,3 очка и делал 7,3 передачи.

Защитник "Оклахомы" Расселл Уэстбрук стал лучшим на Западе. Игрок за неделю принял участие в четырех матчах, в которых набирал 41 очко, делал 10 передач и 9,8 подбора. Команда выиграла три поединка.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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burberry123

Уэстбрук в этом сезоне в среднем за матч делает трипл-дабл..... Хотя процент попадания хромает.

09:51

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