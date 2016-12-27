Уэстбрук и Томас признаны лучшими игроками недели в НБА

Защитник "Бостона" Айзея Томас признан лучшим игроком прошлой недели в Восточной конференции, сообщает пресс-служба НБА. Его команда в четырех матчах одержала три победы. В среднем Томас в этих играх набирал 33,3 очка и делал 7,3 передачи.

Защитник "Оклахомы" Расселл Уэстбрук стал лучшим на Западе. Игрок за неделю принял участие в четырех матчах, в которых набирал 41 очко, делал 10 передач и 9,8 подбора. Команда выиграла три поединка.