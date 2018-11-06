Уэстбрук и Оладипо признаны лучшими игроками недели в НБА

Лучшими игроками третьей недели регулярного чемпионата НБА признаны защитник "Оклахомы" Рассел Уэстбрук (Западная конференция) и защитник "Голден Стэйт" Виктор Оладипо (Восточная конференция). Об этом сообщает официальный сайт лиги.

На прошедшей неделе "Оклахома" выиграла все четыре матча. Уэстбрук в этих играх в среднем набирал 25,3 очка, при 8,3 подбора и 8,8 передачи. "Голден Стэйт" выиграл три матча из четырех. средние показатели Оладипо за игру составили 22,5 очка,7,3 подбора и делал 4,3 передачи.

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