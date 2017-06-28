Уджири сменит Джексона в "Нью-Йорке"?

"Нью-Йорк" попытается переманить президента по баскетбольным операциям "Торонто" Масаи Уджири, утверждает The Vertical. Владелец "Никс" Джеймс Долан видит в нем замену Филу Джексону, покинувшему сегодня аналогичную должность в клубе из "Большого яблока".

Уджири год назад продлил контракт с "Рэпторз" на пять лет и 30 миллионов долларов. Ранее канадскую команду покинул генеральный менеджер Джефф Уэлтман, перебравшийся в "Орландо".

Отметим, что в прессе не раз сообщалось о непростом отношении Долана к Уджири. Владелец "Нью-Йорка" считает, что специалист дважды оставлял его в дураках – при обменах Кармело Энтони из "Денвера" и Андреа Барньяни из "Торонто". При этом Долан высоко оценивает профессионализм Уджири.