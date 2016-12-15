23:23 15 декабря | БАСКЕТБОЛ — НБА

Участник Матча звезд НБА Стив Фрэнсис арестован второй раз в течение месяца

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Трехкратный участник Матча звезд НБА Стив Фрэнсис арестован за кражу, сообщает ESPN. Он обвиняется в том, что вскрыл автомобиль, из которого украл дамскую сумочку, дорогое кольцо и набор косметики. Общая сумма ущерба оценивается в 7 тысяч долларов. Инцидент произошел в июне, но ордер был выдан только в декабре.

21 ноября Стив Фрэнсис был арестован за то, что угрожал полицейскому, но был отпущен под залог в 5 тысяч долларов. 

Фрэнсис провел в НБА 9 сезонов в составе "Хьюстона", "Орландо" и "Нью-Йорка", в 2000 году был признан лучшим новичком лиги.

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