Участник Матча звезд НБА Стив Фрэнсис арестован второй раз в течение месяца

Трехкратный участник Матча звезд НБА Стив Фрэнсис арестован за кражу, сообщает ESPN. Он обвиняется в том, что вскрыл автомобиль, из которого украл дамскую сумочку, дорогое кольцо и набор косметики. Общая сумма ущерба оценивается в 7 тысяч долларов. Инцидент произошел в июне, но ордер был выдан только в декабре.

21 ноября Стив Фрэнсис был арестован за то, что угрожал полицейскому, но был отпущен под залог в 5 тысяч долларов.

Фрэнсис провел в НБА 9 сезонов в составе "Хьюстона", "Орландо" и "Нью-Йорка", в 2000 году был признан лучшим новичком лиги.