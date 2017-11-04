Убре пришел на матч с "Кливлендом" в шубе с нецензурной надписью

Форвард "Вашингтона" Келли Убре пришел на матч регулярного чемпионата НБА против "Кливленда" (122:130) в шубе с нецензурной надписью. Как сообщает ESPN, руководство лиги рассмотрит этот эпизод и может оштрафовать игрока.

В регламенте лиги прописан дресс-код при посещении определенных мероприятий, включая матчи.

Во встрече Убре провел на паркете 34 минуты, набрал 21 очко, сделал шесть подборов и отдал две результативные передачи.