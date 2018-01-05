У Теодосича рецидив травмы стопы

Разыгрывающий "Клипперс" Милош Теодосич может вновь выбыть на неопределенный срок из-за рецидива травмы, сообщает ESPN. Экс-игрок ЦСКА не смог доиграть встречу регулярного чемпионата НБА против "Оклахомы" (117:127) из-за травмы левой стопы.

Напомним, что он уже пропустил 22 встречи "регулярки" из-за повреждения и в этой встрече случился рецидив. В пятницу он пройдет медобследование.

В этом сезоне 30-летний баскетболист провел 13 матчей, в которых в среднем набирал по 8,4 очка, делал по 3,2 подбора и 5,2 передач.