У игрока "Майами" украли винтовку M16

Центровой "Майами" Хассан Уайтсайд заявил, что у него украли автоматическую винтовку M16, которую он приобрел этим летом.

5 июля игрок оставил оружие в своем Роллс-Ройсе, а на следующий день обнаружил пропажу. Спустя несколько дней полиция Майами нашла винтовку в угнанном автомобиле и вернула ее баскетболисту.

"Конечно, я должен был лучше охранять ее, быть ответственней. Да, я рад, что ее нашли. Больше такое не повторится. Теперь она в сейфе, и я использую ее только на полигоне", – заявил Уайтсайд Slater Scoops.