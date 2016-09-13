16:47 | БАСКЕТБОЛ — НБА

У Ховарда не было выявлено проблем со здоровьем

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Здоровье центрового "Атланты" Дуайта Ховарда​ в порядке, утверждает The Score. 30-летний баскетболист вчера был выписан из больницы, куда он попал из-за обезвоживания. По информации источника, обследование, проведенное врачами, не выявило у баскетболиста серьезных проблем. Игрок почувствовал недомогание во время перелета в Атланту.

В прошедшем сезоне центровой, выступавший за "Хьюстон", принял участие в 71 матче регулярного чемпионата НБА. В среднем за игру он набирал 13,7 очка, делал 11,8 подбора и 1,6 блока.

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