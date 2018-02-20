Тьягу Сплиттер решил завершить карьеру

Форвард Тьягу Сплиттер принял решение завершить карьеру. Баскетболист не выступал 10 месяцев, а два года назад перенес операцию на бедре. Как сообщает Globo, Сплиттер подумывал о том, чтобы уйти из НБА и перейти в другую лигу, но решил завершить профессиональные выступления.

33-летний Сплиттер начал карьеру в НБА в "Сан-Антонио" в 2010 году. В 2015-м он перешел в "Атланту", а в 2017-м – в "Филадельфию". В 2014-м он в составе "Спэрс" стал чемпионом НБА.

В НБА он провел 355 матчей и в среднем набирал 7,9 очка за игру, а также совершал 5,0 подбора и отдавал 1,2 передачи.