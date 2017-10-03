Тристан Томпсон: "Буду бороться за звание лучшего запасного НБА"

Центровой "Кливленда" Тристан Томпсон рассказал о своих перспективах в новом сезоне. Игрок "Кавс" намерен бороться за звание лучшего шестого игрока лиги.

- Я буду бороться за звание лучшего запасного, - приводит официальный сайт "Кливленда" слова Томпсона. - Буду стараться изо всех сил, чтобы претендовать на приз. Даже если ты выходишь со скамейки, у тебя должна быть цель. Маленькая, но цель. Думаю, что у наших запасных она есть. Если мы победим, у меня будут очень хорошие шансы на получение этого титула.

Напомним, что Кевин Лав станет центровым "Кливленда", так как стартовым тяжелым форвардом будет новичок команды - Джей Краудер, перешедший из "Бостона".