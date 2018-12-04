Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" прервать победную серию "Торонто"

"Денвер" обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НБА - 106:103. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Наггетс" Никола Йокич, который сделал трипл-дабл - 23 очка, 11 подборов и 15 передач. "Денвер" прервал победную серию "Рэпторз", которая насчитывала 8 игр.

"Вашингтон" одержал победу над "Нью-Йорком" - 110:107.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" - "Вашингтон" - 107:110 (32:26, 29:26, 19:34, 27:24)

Н: Хардуэй (20), Дотсон (17), Кантер (13+16 подборов)

В: Бил (27), Уолл (18+15 передач), Портер (15).

"Торонто" - "Денвер"- 103:106 (24:27, 23:32, 31:27, 25:20)

Т: Леонард (27), Ибака (15), Сиакам (14).

Д: Йокич (23+11 подборов+15 передач), Мюррэй (21), Эрнангомес (15).