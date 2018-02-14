Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" победить "Сан-Антонио"

"Денвер" обыграл "Сан-Антонио" со счетом 117:109 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Наггетс" Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 23 очков, 13 подборов и 11 передач.

В составе "Спэрз" дабл-дабл (26 очков, 12 подборов) на счету Джоффри Лаверна.

Отметим, что для "Сан-Антонио" это третье поражение подряд.

НБА

Регулярный сезон

"Денвер" – "Сан-Антонио" – 117:109 (30:32, 28:29, 29:29, 30:19)

Д: Йокич (23 + 13 подборов +11 передач), Бартон (20), Чэндлер (17).

С-А: Лаверн (26 + 12 подборов), Паркер (17), Бертанс (12).