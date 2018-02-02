Трипл-дабл Йокича и трехочковый Харриса с сиреной принесли "Денверу" победу над "Оклахомой"

"Денвер" в матче регулярного чемпионата НБА на своем паркете одержал победу над "Оклахома-Сити". Баскетболисты "Тандер", чья беспроигрышная серия с 14 по 29 января насчитывала восемь встреч, потерпели второе поражение подряд.

В начале четвертой четверти "Денвер" вел "+17", но на последней минуте "Тандер" удалось сократить отставание до одного очка, а за 1,7 секунды до конца Пол Джордж благодаря трехочковому счет сравнял. Однако одновременно с сиреной точный бросок Гэри Харриса из-за дуги принес победу хозяевам.

Центровой "Наггетс" Никола Йокич отметился трипл-даблом (29 + 14 передач + 13 подборов). 33 очка набрал Джамал Маррэй. Самым результативным игроком матча стал форвард "Оклахомы" Пол Джордж (43 очков), а Расселл Уэстбрук сделал дабл-дабл (20 + 21 передача).

НБА

Регулярный чемпионат

"Денвер" – "Оклахома-Сити" – 127:124 (40:33, 32:24, 32:32, 23:35)

Д: Маррей (33), Йокич (29), Харрис (25).

О: Джордж (43), Уэстбрук (20 + 21 передача), Дж. Грант (18).