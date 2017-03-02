Трипл-дабл Йокча принес "Денверу" победу над "Милуоки"

"Денвер" обыграл "Милуоки" в матче регулярного чемпионата НБА - 110:98. Центровой "Наггетс" Никола Йокич сделал в этой встрече трипл-дабл - 13 очков, 14 подборов и 10 передач.

В еще одном поединке "Нью-Орлеан" одержал победу над "Детройтом" - 109:86. В этой игре самым результативным стал центровой "Пеликанс" Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл - 33 очка и 14 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" - "Денвер" - 98:110 (15:32, 22:31, 29:23, 32:24)

М: Миддлтон (21), Брогдон (17), Адетокумбо (15).

Д: Галлинари (22), Харрис (14), Йокич (13+14 подборов+10 передач).

"Нью-Орлеан" - "Детройт" - 109:86 (31:18, 22:32, 25:20, 31:16)

Н: Дэвис (33+14 подборов), Холидэй (22), Каннингем (16).

Д: Луэр (22), Харрис (15), Драммонд (13+17 подборов).