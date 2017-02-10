06:35 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Трипл-дабл Уэстбрука позволил "Оклахоме" победить "Кливленд"

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"Оклахома-Сити" нанесла поражение "Кливленду" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 118:109. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук, в активе которого 29 очков, 12 подборов и 11 результативных передач.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" – "Кливленд" – 118:109 (29:21, 26:36, 31:25, 32:27)

О: Уэстбрук (29 + 12 подборов + 11 передач), Оладипо (23), Адамс (20 + 13 подборов).

К: Ирвин (28), Джеймс (18), Лав (15 + 12 подборов).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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lehanz

Кливленд уже не торт :) Да и вообще, ни что не торт, кроме торта... и ГСВ :)

09:52

SportsMan

Как же всё-таки крут Рассел!? Классел! ))

08:33

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