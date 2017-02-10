Трипл-дабл Уэстбрука позволил "Оклахоме" победить "Кливленд"

"Оклахома-Сити" нанесла поражение "Кливленду" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 118:109. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук, в активе которого 29 очков, 12 подборов и 11 результативных передач.
НБА
Регулярный чемпионат
"Оклахома-Сити" – "Кливленд" – 118:109 (29:21, 26:36, 31:25, 32:27)
О: Уэстбрук (29 + 12 подборов + 11 передач), Оладипо (23), Адамс (20 + 13 подборов).
К: Ирвин (28), Джеймс (18), Лав (15 + 12 подборов).
lehanz
Кливленд уже не торт :) Да и вообще, ни что не торт, кроме торта... и ГСВ :)
09:52
SportsMan
Как же всё-таки крут Рассел!? Классел! ))
08:33