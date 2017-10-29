Трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" разгромить "Чикаго"

"Оклахома" в гостях разгромила "Чикаго" со счетом 101:69 в матче регулярного чемпионата НБА. "Буллз" потерпели четвертое поражение в пятой игре сезона.

В составе победителей очередной трипл-дабл сделал Рассел Уэстбрук (12 + 13 подборов + 13 передач), 21 очко у Кармело Энтони. Дучшим в составе "Чикаго" стал Лаури Маркканен, набравший 15 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Оклахома" – 69:101 (23:26, 8:24, 22:32, 16:19)

Ч: Маркканен (15 + 8 подборов), Холидэй (11), Лопес (10)

О: Энтони (21), Джордж (20), Уэстбрук (12 + 13 подборов + 13 передач)