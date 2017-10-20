Трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" победить "Никс"

"Оклахома" уверенно обыграла "Нью-Йорк" со счетом 105:84 в матче регулярного чемпионата НБА.
В составе "Тандер" трипл-дабл на счету Расселла Уэстбрука (21 очко, 10 подборов и 16 передач), 28 очков на свой счет записал новичок команды Пол Джордж. У "Никс" 31 очко и 12 подборов сделал Кристапс Порзингис. Также на счету латвийца один блок, который он провел на бывшем одноклубнике Кармело Энтони.
НБА
Регулярный чемпионат
"Оклахома" – "Нью-Йорк" – 105:84 (27:24, 26:18, 26:17, 26:25)
О: Джордж (28), Уэстбрук (21 + 10 подборов + 16 передач), Энтони (22)
Н-Й: Порзингис (31 + 12 подборов), Кантер (10), Ли (9)
It's Porzingis' team now 🖐 pic.twitter.com/UWKmlzRwnb– Bleacher Report (@BleacherReport) 20 октября 2017 г.
- Кармело Энтони
- Рассел Уэстбрук
- Нью-Йорк Никс
- Оклахома-Сити Тандер
- Пол Джордж (баскетбол)
- Кристапс Порзингис
БигБосс
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06:28