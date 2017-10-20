Трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" победить "Никс"

"Оклахома" уверенно обыграла "Нью-Йорк" со счетом 105:84 в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе "Тандер" трипл-дабл на счету Расселла Уэстбрука (21 очко, 10 подборов и 16 передач), 28 очков на свой счет записал новичок команды Пол Джордж. У "Никс" 31 очко и 12 подборов сделал Кристапс Порзингис. Также на счету латвийца один блок, который он провел на бывшем одноклубнике Кармело Энтони.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома" – "Нью-Йорк" – 105:84 (27:24, 26:18, 26:17, 26:25)

О: Джордж (28), Уэстбрук (21 + 10 подборов + 16 передач), Энтони (22)

Н-Й: Порзингис (31 + 12 подборов), Кантер (10), Ли (9)