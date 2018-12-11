Трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" обыграть "Юту"

"Оклахома" обыграла "Юту" в матче регулярного чемпионата НБА - 122:113. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Тандер" Пол Джордж, набравший 31 очко. Защитник Расселл Уэстбрук сделал трипл-дабл - 12 очков, 11 подборов и 10 передач.

"Сакраменто" победил "Чикаго" - 108:89, "Милуоки" обыграл "Кливленд" - 108:92.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" - "Юта" - 122:113 (30:22, 27:24, 42:29, 23:38)

О: Джордж (31), Шредер (23), Адамс (22), Уэстбрук (12+11 подборов+10 передач).

Ю: Митчелл (19), Гобер (13), Краудер (13).

"Чикаго" - "Сакраменто" - 89:108 (33:26, 23:19, 18:36, 15:27)

Ч: Лавин (19), Маркканен (13), Холидэй (9).

С: Фокс (25), Бэгли (16), Шампет (14).

"Милуоки" - "Кливленд" - 108:92 (31:18, 28:23, 25:25, 24:26)

М: Блэдсоу (20+12 подборов), Брогдон (18), Миддлтон (16).

К: Нэнс (16), Секстон (15) Томпсон (12).