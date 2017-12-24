Трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" обыграть "Юту"

"Майами" на своем паркете уступил "Нью-Орлеану" в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах "Юта" уступила "Оклахоме", а "Мемфис" выиграл у "Клипперс".

Разыгрывающий "Тандер" Расселл Уэстбрук оформил очередной трипл-дабл, записав на свой счет 27 очков, 10 подборов и 10 результативных передач.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" - "Нью-Орлеан" - 94:109 (28:27, 25:29, 16:27, 25:26)

М: Джонсон (20), Эллингтон (13), Драгич (13)

Н: Кларк (19), Дэвис (17), Казинс (16)

"Юта" - "Оклахома-Сити" - 89:103 (22:28, 21:29, 21:29, 25:27)

Ю: Митчелл (29), Сефолоша (11), Фэйворс (11)

О: Уэстбрук (27 + 10 подборов + 10 передач), Джордж (26), Энтони (16)

"Мемфис" - "Клипперс" - 115:112 (30:33, 33:26, 27:22, 25:31)

М: Эванс (30), Газоль (17 + 15 подборов), Харрисон (15)

К: Риверс (38), Уильямс (36), Теодосич (9).