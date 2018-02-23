Трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" обыграть "Сакраменто"

"Сакраменто" на своей площадке уступил "Оклахоме" в матче регулярного сезона НБА - 107:110. Самым результативным игроком встречи стал Пол Джордж, который набрал 26 очков. Разыгрывающий "Тандер" Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл, ставший 33-м в его карьере. На его счету также трехочковый бросок с сиреной, который принес гостям победу.

НБА

Регулярный сезон

"Сакраменто" - "Оклахома-Сити" - 107:110 (21:44, 39:23, 30:18, 17:25)

С: З. Рэндольф (29 + 12 подборов), Хилд (19 + 10 подборов), Картер (13), Темпл (13).

О: Джордж (26), Энтони (23), Адамс (18 + 11), Уэстбрук (17 + 15).