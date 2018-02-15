Трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" обыграть "Мемфис"

В матче регулярного чемпионата НБА "Оклахома-Сити" на выезде оказался сильнее "Мемфиса" – 121:114. "Тандер" вел "+22" в начале третьей четверти, "Гризлиз" удалось приблизиться на расстояние одного очка, но не более того.

НБА

Регулярный сезон

"Мемфис" – "Оклахома-Сити" - 114:121 (33:34, 20:39, 31:19, 30:29)

М: Харрисон (28), Эванс (23), Мартин (17).

О: Джордж (28), Уэстбрук (23 + 15 передач + 13 подборов), Энтони (19).