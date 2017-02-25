Трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" обыграть "Лейкерс" без Мозгова

"Оклахома" на своей площадке обыграла "Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА - 110:93. Защитник хозяев Расселл Уэстбрук сделал в этой встрече очередной трипл-дабл - 17 очков, 18 подборов и 17 передач. Центровой гостей Тимофей Мозгов на паркет не выходил.

В еще одном поединке "Миннесота" одержала победу над "Далласом" - 97:84. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Тимбервулвз" Эндрю Уиггинс, набравший 27 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" - "Лейкерс" - 110:93 (29:23, 29:28, 28:19, 24:23)

О: Роберсон (19), Абринес (19), Уэстбрук (17+18 подборов+17 передач).

Л: Рассел (29), Кларксон (14), Рэндл (13+11 подборов).

"Миннесота" - "Даллас" - 97:84 (26:22, 23:18, 22:23, 26:21)

М: Уиггинс (27), Таунс (26+18 подборов), Рубио (13+14 передач).

Д: Карри (31), Барнс (20), Новицки (8).