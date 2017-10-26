Трипл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" обыграть "Индиану", "Сан-Антонио" был сильнее "Майами"

"Оклахома" на своей площадке обыграла "Индиану" со счетом 114:96 в матче регулярного чемпионата НБА. В составе победителей свой второй трипл-дабл в сезоне сделал Рассел Уэстбрук (28 очков + 10 подборов + 16 передач). Бывший игрок "Пэйсерс" Пол Джордж провел на паркете всего 19 минут, за которые набрал 10 очков.

У "Индианы" лучшим игроком стал Виктор Оладипо, записавший на свой счет 35 очков. 11 подборов у Домантаса Сабониса.

В другой встрече "Сан-Антонио" в гостях победил "Майами" (117:100). Лучшим в составе "Хит" стал Тайлер Джонсон, набравший 23 очка. У победителей 31 очко и 7 подборов на счету Ламаркуса Олдриджа.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" – "Сан-Антонио" – 100:117 (30:30, 21:26, 22:32, 27:29)

М: Т. Джонсон (23), Дж. Джонсон (21 + 9 подборов), Драгис (20)

С-А: Олдридж (31), Гэй (22), Грин (15)

"Оклахома" – "Индиана" – 114:96 (30:27, 24:21, 32:26, 28:22)

О: Уэстбрук (28 + 10 подборов + 16 передач), Энтони (28 + 10 подборов), Адамс (17 + 11 подборов)

И: Оладипо (35), Коллисон (18), Янг (14)