Трипл-дабл Уэстбрука не спас "Оклахому" в гостях у "Миннесоты"

"Миннесота" переиграла "Оклахома-Сити" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 96:86. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Тимбервулвз" Карл Энтони Таунс, набравший 29 очков и сделавший 17 подборов. Лидер "Тандер" Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Оклахома-Сити" – 96:86 (30:28, 15:22, 29:18, 22:18)

М: Таунс (29 + 17 подборов), Уиггинс (19), Рубио (14 + 14 передач).

О: Уэстбрук (21 + 11 подборов + 12 передач), Кантер (21), Оладипо (19).

"Атланта" – "Бостон" – 101:103 (18:28, 26:20, 21:30, 36:25)

А: Миллсэп (23), Хардуэй (23), Дилэйни (17).

Б: Томас (28), Олиник (26), Краудер (18).

"Милуоки" – "Майами" – 116:108 (42:30, 23:18, 26:26, 25:34)

Мил: Дж. Паркер (24), Адетокумбо (19), Монро (16).

Май: Драгич (19), Уайтсайд (19), Бэббит (16).