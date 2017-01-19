Трипл-дабл Уэстбрука не спас "Оклахому" от разгрома от "Голден Стэйт"

В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт" на своем паркете разгромил "Оклахома-Сити" со счетом 121:100. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант, набравший 40 очков. Разыгрывающий гостей Рассел Уэстбрук оформил свой 21-й трипл-дабл (27 очков + 15 подборов + 13 передач) в нынешнем сезоне.

Напомним, что это вторая встреча Дюранта со своей бывшей командой после того, как он летом перебрался в Окленд. Для "Голден Стэйт" победа стала пятой подряд.

В другом поединке "Индиана" в гостях победила "Сакраменто" (106:100). Самым результативным игроком встречи стал центровой "Кингз" Демаркус Казинс - на его счету трипл-дабл (27 очков + 15 подборов + 13 передач).

НБА

Регулярный сезон

"Голден Стэйт" – "Оклахома-Сити" – 121:100 (30:31, 26:25, 37:22, 28:22)

Г: Дюрант (40 очков + 12 подборов), Ст. Карри (24 + 8 передач), К. Томпсон (14), Др. Грин (12 + 11 подборов).

О: Уэстбрук (27 очков + 15 подборов + 13 передач + 10 потерь), Кантер (22 + 9 подборов), Оладипо (20).

"Сакраменто" – "Индиана" – 100:106 (34:21, 26:20, 19:30, 21:35)

С: Казинс (25 очков + 12 подборов + 10 передач), Гэй (21), Аффалало (11), Коллисон (11 + 9 передач), Куфос (11).

И: Джордж (24), Тиг (22 очка + 11 передач + 7 подборов), Эл Джефферсон (20), М. Тернер (16).