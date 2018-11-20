Трипл-дабл Рэндла помог "Нью-Орлеану" обыграть "Сан-Антонио"

"Нью-Орлеан" обыграл "Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА. В другой встрече "Мемфис" переиграл "Даллас", а "Милуоки" взял верх над "Денвером".

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Орлеан" - "Сан-Антонио" - 140:126 (30:39, 38:28, 40:30, 32:29)

Н: Дэвис (29), Мур (24), Рэндл (21 + 14 подборов + 10 передач)

С: Дерозан (21), Форбс (20), Каннингем (19)

"Мемфис" - "Даллас" - 98:88 (25:21, 28:28, 21:25, 24:14)

М: Конли (28), Газоль (17 + 15 подборов), Джексон (13)

Д: Смит (19), Джордан (17 + 20 подборов), Дончич (15 + 10 подборов)

"Милуоки" - "Денвер" - 104:98 (25:29, 21:27, 32:21, 26:21)

М: Адетокмубо (29 + 12 подборов), Бледсоу (23), Брогдон (13), Миддлтон (13)

Д: Йокич (20), Моррей (17), Харрис (14)