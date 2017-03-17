05:46 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Трипл-дабл Марка Газоля помог "Мемфису" обыграть "Атланту"

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"Мемфис" обыграл "Атланту" в матче регулярного чемпионата НБА - 103:91. В составе "Гризлиз" трипл-дабл сделал центровой Марк Газоль - 18 очков, 10 подборов и 10 передач. В еще одном поединке "Бруклин" одержал победу над "Нью-Йорком" - 121:110.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" - "Мемфис" - 91:103 (28:26, 24:29, 13:23, 26:25)

А: Хардуэй (18), Принс (16), Бэйзмор (16).

М: Конли (22+12 передач), М. Газоль (18+10 подборов+10 передач), Грин (14).

"Нью-Йорк" - "Бруклин" - 110:121 (33:28, 28:26, 26:38, 23:29)

Н: О'Куинн (23), Роуз (22), Энтони (17). 

Б: Лопес (24), Холлис-Джефферсон (20+10 подборов, Лин (15).

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/basketball/nba/

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