Трипл-дабл Леброна помог "Кливленду" обыграть "Вашингтон"

"Кливленд" переиграл "Вашингтон" в выездном матче регулярного чемпионата НБА. Это пятая победа "Кавальерс" кряду.

В составе гостей трипл-дабл оформил форвард Леброн Джеймс - 20 очков, 12 подборов и 15 передач. Это для него третий трипл-дабл кряду и 61-й в карьере.

"Кливленд" идет на 2-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а "Вашингтон" - на 8-м.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Кливленд" - 99:106 (23:27, 37:33, 23:23, 16:23)

В: Бил (27), Скотт (19), Уолл (15 + 10 подборов)

К: Лав (25), Джеймс (20 + 12 подборов + 15 передач), Грин (15)