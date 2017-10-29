Трипл-дабл Казинса помог "Нью-Орлеану" обыграть "Кливленд"

"Нью-Орлеан" обыграл "Кливленд" со счетом 123:101 в матче регулярного чемпионата НБА. "Пеликаны" одержали третью победу в сезоне, "Кавальерс" проиграли во второй раз кряду.

В составе победителей трипл-дабл на счету Демаркуса Казинса (29 + 12 подборов + 10 передач), дабл-дабл сделал Энтони Дэвис (30+14 подборов), 29 очками отметился Дрю Холидэй.

У "Кливленда" дабл-дабл у Кевина Лава (26 + 11 подборов), 18 очков и 8 передач сделал Леброн Джеймс.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Орлеан" – "Кливленд" – 123:101 (35:22, 30:30, 24:31, 34:18)

Н-О: Дэвис (30 + 14 подборов), Казинс (29 + 12 подборов + 10 передач), Холидэй (29)

К: Лав (26 + 11 подборов), Джеймс (18 + 8 передач), Уэйд (15)