Трипл-дабл и 44 очка Казинса помогли "Нью-Орлеану" обыграть "Чикаго"

В матче регулярного чемпионата НБА "Нью-Орлеан" в овертайме одержал победу над "Чикаго" – 132:128.
Самым результативным игроком этой встречи стал центровой "Пеликанс" Демаркус Казинс, который оформил трипл-дабл. Он набрал 44 очка, совершил 24 подбора и 10 раз ассистировал партнерам по команде.
НБА
Регулярный сезон
"Нью-Орлеан" – "Чикаго" – 132:128 2ОТ (25:21, 29:27, 27:33, 33:33, 8:8, 10:6)
Ч: Грант (22+13), Лопес (22), Лавин (19), Холидэй (15);
Н: Казинс (44+24+10), Дэвис (34), Мур (15).
23 января.