Трипл-дабл и 44 очка Казинса помогли "Нью-Орлеану" обыграть "Чикаго"

В матче регулярного чемпионата НБА "Нью-Орлеан" в овертайме одержал победу над "Чикаго" – 132:128.

Самым результативным игроком этой встречи стал центровой "Пеликанс" Демаркус Казинс, который оформил трипл-дабл. Он набрал 44 очка, совершил 24 подбора и 10 раз ассистировал партнерам по команде.

НБА

Регулярный сезон

"Нью-Орлеан" – "Чикаго" – 132:128 2ОТ (25:21, 29:27, 27:33, 33:33, 8:8, 10:6)

Ч: Грант (22+13), Лопес (22), Лавин (19), Холидэй (15);

Н: Казинс (44+24+10), Дэвис (34), Мур (15).

23 января.

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