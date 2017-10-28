Трипл-дабл Хардена помог "Хьюстону" обыграть "Шарлотт"

"Хьюстон" обыграл "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА - 109:93. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл. На его счету 27 очков, 10 подборов и 11 передач. В еще одной встрече дня "Орландо" разгромил "Сан-Антонио" - 114:87.

НБА

Регулярный чемпионат

"Орландо" - "Сан-Антонио" - 114:87 (32:18, 29:16, 34:30, 19:23)

О: Фурнье (25), Симмонс (17), Гордон (16).

С-А: Олдридж (24 очка + 11 подборов), Газоль (12 очков + 11 подборов), Миллс (12).

"Шарлотт" - "Хьюстон" - 93:109 (30:27, 16:29, 28:22, 19:31)

Ш: Уокер (26), Лэмб (20), Ховард (19 очков + 16 подборов).

Х: Харден (27 очков, 10 подборов, 11 передач), Гордон (26), Андерсон (21).