Трипл-дабл Хардена не спас "Хьюстон", "Сан-Антонио" повел в серии

"Сан-Антонио" нанес поражение "Хьюстону" в пятом матче 1/4 финала плей-офф НБА со счетом 110:107 в овертайме. Эта победа позволила "Спэрс" выйти в перед в серии – 3-2. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл. В его активе 33 очка, 10 подборов и 10 результативных передач.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Пятый матч

"Сан-Антонио" – "Хьюстон" – 110:107 ОТ (32:29, 26:31, 28:25, 15:16, 9:6)

С: Леонард (22 + 15 подборов), Миллс (20), Олдридж (18 + 14 подборов).

Х: Харден (33 + 10 подборов + 10 передач), Беверли (20), Андерсон (19).

Счет в серии – 4-2 (99:126, 121:96, 103:92, 104:125)