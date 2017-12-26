Трипл-дабл Грина помог "Голден Стэйт" переиграть "Кливленд"

"Голден Стэйт" на своем паркете "Кливленд" в матче регулярного чемпионата НБА. Это второе поражение "Кавальерс" в последних пяти играх.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кевин Лав, оформивший дабл-дабл - 31 очко и 18 подборов.

"Голден Стэйт" идет на 2-м месте в Западной конференции, а "Кливленд" – на 3-м в Восточной.

НБА

Регулярный чемпионат

"Голден Стейт" – "Кливленд" – 99:92 (24:28, 22:16, 25:23, 28^25)

Г: Дюрант (25), Томпсон (24), Грин (12 + 12 подборов + 11 передач)

К: Лав (31 + 18 подборов), Джеймс (20), Краудер (15)