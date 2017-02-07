Трипл-дабл Гриффина не спас "Клипперс" в гостях у "Торонто"

"Торонто" переиграл в домашнем матче регулярного чемпионата НБА "Клипперс" со счетом 118:109. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рэпторз" Демар Дерозан, набравший 31 очко. Форвард гостей Блейк Гриффин оформил трипл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" – Клипперс" – 118:109 (35:31, 35:29, 27:22, 21:27)

Т: Дерозан (31), Лоури (24), Валанчюнас (21 + 12 подборов).

К: Гриффин (26 + 11 подборов + 11 передач), Риверс (22), Спейтс (15).

"Атланта" – "Юта" – 95:120 (21:29, 29:25, 23:37, 22:29)

А: Шредер (21), Хардуэй (14), Миллсэп (14).

Ю: Хэйворд (30), Хилл (22), Фэйворс (20 + 10 подборов).

"Детройт" – "Филадельфия" – 113:96 (24:27, 31:19, 34:21, 24:29)

Д: Моррис (19), Драммонд (16 + 17 подборов), Джексон (14).

Ф: Окафор (16), Шарич (13), Ковингтон (11).