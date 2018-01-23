Трипл-дабл Гриффина не помог "Клипперс" победить "Миннесоту"

"Миннесота" победила "Клипперс" со счетом 126:118 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Тимбервулвз" Эндрю Уиггинс, набравший 40 очков. Еще 30 очков на счету Джеффа Тига.

В составе команды из Лос-Анджелеса трипл-дабл из 32 очков, 12 передач и 12 подборов оформил Блэйк Гриффин.

Эта победа стала для "Миннесоты" второй подряд, "Клипперс" потерпели второе поражение кряду.

НБА

Регулярный сезон

"Клипперс" – "Миннесота" – 118:126 (26:30, 31:31, 33:31, 28:34)

К: Гриффин (32+12 передач+12 подборов), Харрелл (23), Уильямс (20).

М: Уиггинс (40), Тиг (30), Бьелица (18), Таунс (11+17 подборов).