Трипл-дабл Газоля помог "Сан-Антонио" переиграть "Сакраменто"

"Сан-Антонио" одержал победу над "Сакраменто" в матче регулярного чемпионата НБА - 108:99. Поу Газоль оформил трипл-дабл – 14 очков, 11 подборов, 10 передач. Самым результативным стал игрок "Сперз" Ламаркус Олдридж, который набрал 29 очков и сделал 10 подборов. У "Сакраменто" 24 очка набрал Бадди Хилд.​

НБА

Регулярный чемпионат

"Сакраменто" - "Сан-Антонио" - 99:108 (33:33, 16:29, 27:22, 23:24)

С: Хилд (24), Коли-Стайн (22+11 подбров), Богданович (15).

С-А: Олдридж (29+10 подборов), Джинобили (15), Газоль (14 + 11 подборов + 10 передач).