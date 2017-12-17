Трипл-Дабл Джеймса помог "Кливленду" обыграть "Юту"

"Кливленд" обыграл "Юту" в матче регулярного чемпионата НБА - 109:100. Трипл-дабл в этой игре на свой счет записал форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс - 29 очков, 11 подборов и 10 передач. В еще одном поединке "Шарлотт" уступил "Портленду" - 91:93.

НБА

Регулярный чемпионат

"Шарлотт" - "Портленд" - 91:93 (20:24, 17:25, 30:25, 24:19)

Ш: Батюм (23), Лэмб (15), Уокер (14).

П: Макколум (25), Лиллрад (18+11 передач), Нуркич (14).

"Кливленд" - "Юта" - 109:100 (23:24, 28:24, 29:25, 29:27)

К: Джеймс (29+11 подборов+10 передач), Лав (15), Корвер (12).

Ю: Митчелл (26), Сефолоша (12), О'Нил (12).