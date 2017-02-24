Трипл-дабл Джеймса помог "Кливленду" обыграть "Нью-Йорк", "Нью-Орлеан" разгромлен в дебютном матче Казинса

"Кливленд" на свойе площадке обыграл "Нью-Йорк" в матче регулярного чемпионата НБА - 119:103. Трипл-дабл в этом поединке на свой счет записал Леброн Джеймс - 18 очков, 13 подборов и 15 передач.

В еще одной встрече "Хьюстон" одержал победу над "Нью-Орлеаном" - 129:99. Игра стала дебютной для центрового "Пеликанс" Демаркуса Казинса в новой команде после обмена из "Сакраменто", он отметился дабл-даблом. 27 очков набрал новичок "Рокитс" Лу Уильямс, выменянный у "Лейкерс".

В еще одном матче "Детройт" в овертайме переиграл "Шарлотт" - 114:108.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" - "Нью-Йорк" - 119:103 (34:33, 35:18, 18:28, 32:24)

К: Ирвинг (23), Корвер (20), Джеймс (18 + 15 передач + 13 подборов).

Н: К. Ли (25), Энтони (20), Роуз (13).

"Нью-Орлеан" - "Хьюстон" - 99:129 (28:30, 22:36, 17:34, 32:29)

Н: Дэвис (29), Казинс (27 + 14 подборов), Касспи (12).

Х: Л. Уильямс (27), Гордон (19), Андерсон (17), Капела (15 + 8 подборов), Харден (13 + 14 передач).

"Детройт" - "Шарлотт" - 114:108 ОТ (23:28, 27:34, 20:23, 30:15, 14:8)

Д: Колдуэлл-Поуп (33), Т. Харрис (25), Маркус Моррис (16).

Ш: Уокер (34), Батюм (18), Камински (17).