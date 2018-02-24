Трипл-дабл Джеймса помог "Кливленду" обыграть "Мемфис"

"Кливленд" обыграл "Мемфис" в матче регулярного чемпионата НБА - 112:98. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс, который набрал 18 очков, 14 подборов и 11 передач.

"Торонто" на своей площадке уступил "Милуоки", несмотря на 33 очка Демара Дерозана. "Хьюстон" победил "Миннесоту", лидер "Рокитс" Джеймс Харден набрал 31 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Милуоки" - 119:122 ОТ (29:23, 28:42, 31:31, 22:14, 9:12)



Т: Дерозан (33), Ибака (18), Лоури (17).

М: Адетокунбо (26+12 передач), Миддлтон (21), Блэдсоу (21).

"Хьюстон" - "Миннесота" - 120:102 (26:32, 29:22, 33:21, 32:27)

Х: Харден (31), Капела (25+11 подборов), Пол (14).

М: Уиггинс (21), Таунс (18+13 подборов), Тиг (18).

"Мемфис" - "Кливленд" - 89:112 (27:20, 22:34, 22:31, 18:27)

М: Грин (15+10 подборов), Эванс (15+10 передач), М. Газоль (14).

К: Джеймс (18+14 подборов+11 передач), Хилл (18), Нэнс (15).