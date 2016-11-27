Трипл-дабл Джеймса помог "Кливленду" обыграть "Филадельфию"

"Кливленд" в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил "Филадельфию" – 112:108. Лучшим снайпером встречи стал защитник "Кавальерс" Кайри Ирвинг, набравший 39 очков. Форвард гостей Леброн Джеймс оформил трипл-дабл. "Кливленд" по-прежнему лидирует в Восточной конференции, в то время как "76-е" все так же замыкают таблицу Востока.

НБА

Регулярный сезон

"Филадельфия – "Кливленд" - 108:112 (30:24, 28:28, 23:25, 27:35)

Ф: Эмбиид (22), Окафор (14).

К: Ирвинг (39), Джеймс (26 + 10 подборов + 13 передач), Лав (25 + 11 подборов).