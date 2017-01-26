Трипл-дабл Джеймса не спас "Кливленд" в игре с "Сакраменто"

"Сакраменто" взял верх над "Кливлендом" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 116:112. Для выявления победителя командам потребовался овертайм. Лидер "Кавальерс" Леброн Джеймс оформил трипл-дабл – в его активе 24 очка, 13 подборов и 11 результативных передач.

В параллельной встрече "Бостон" переиграл "Хьюстон" со счетом 120:109.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Сакраменто" – 112:116 ОТ (26:22, 21:31, 35:26, 22:25, 2:12)

К: Джеймс (24 + 13 подборов + 11 передач), Лав (21 + 16 подборов), Ирвин (20).

С: Казинс (28 + 11 подборов). Коллисон (23), Аффлало (14).

"Бостон" – "Хьюстон" – 120:109 (24:27, 28:31, 36:28, 32:23)

Б: Томас (38), Краудер (23 + 10 подборов), Хорфорд (20).

Х: Харден (30 + 12 передач), Андерсон (19), Деккер (15).