Трипл-дабл Адетокунбо принес "Милуоки" победу над "Орландо"

В матче регулярного чемпионата НБА "Милуоки" на своем паркете обыграл "Орландо" со счетом 93:89. Трипл-дабл оформил форвард хозяев Яннис Адетокунбо (21 очко + 10 передач + 10 подборов).
НБА
Регулярный чемпионат
"Милуоки" – "Орландо" – 93:89 (20:27, 29:17, 20:30, 24:15)
М: Паркер (22), Адетокунбо (21 + 10 передач + 10 подборов), Бизли (14).
О: Ибака (21), Фурнье (18), Бийомбо (13 + 10 подборов), Грин (11).
"Сан-Антонио" – "Даллас" – 96:91 (24:28, 24:21, 25:24, 23:18)
С: Ленард (24), Газоль (16), Миллс (17), Ли (12).
Д: Сет Карри (23), Мэттьюз (20), Барнс (20).
"Миннесота" – "Бостон" – 93:99 (21:23, 31:19, 29:26, 12:31)
М: Таунс (27 + 18 подборов), Дженг (20 + 10 подборов), Уиггинс (14), Лавин (11), Бьелица (10).
Б: Томас (29), Хорфорд (20), Брэдли (13), Розир (12).