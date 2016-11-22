07:39 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Трипл-дабл Адетокунбо принес "Милуоки" победу над "Ордандо"

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В матче регулярного чемпионата НБА "Милуоки" на своем паркете обыграл "Ордандо" со счетом 93:89. Трипл-дабл оформил форвард хозяев Яннис Адетокунбо (21 очко + 10 передач + 10 подборов).

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" – "Орландо" – 93:89 (20:27, 29:17, 20:30, 24:15)

М: Паркер (22), Адетокунбо (21 + 10 передач + 10 подборов), Бизли (14).

О: Ибака (21), Фурнье (18), Бийомбо (13 + 10 подборов), Грин (11).

"Сан-Антонио" – "Даллас" – 96:91 (24:28, 24:21, 25:24, 23:18)

С: Ленард (24), Газоль (16), Миллс (17), Ли (12).

Д: Сет Карри (23), Мэттьюз (20), Барнс (20).

"Миннесота" – "Бостон" – 93:99 (21:23, 31:19, 29:26, 12:31)

М: Таунс (27 + 18 подборов), Дженг (20 + 10 подборов), Уиггинс (14), Лавин (11), Бьелица (10).

Б: Томас (29), Хорфорд (20), Брэдли (13), Розир (12).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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