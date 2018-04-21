Три российских клуба поборются с "Нью-Йорком" за Блатта?

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт, который является одним из кандидатов на пост наставника "Нью-Йорка", на следующей неделе встретится с руководством клуба НБА. Представители "Никс" специально прибудут в Европу на встречу со специалистом, который с 2016 года возглавляет "Дарюшафаку".

По информации израильских СМИ, если Блатт не подпишет контракт с одним из клубов НБА, по меньшей мере три российских топ-клуба намерены предложить 58-летнему специалисту долгосрочные контракты. (Эли ШВИДЛЕР)